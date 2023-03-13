Cari işlemler hesabı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı ödemeler dengesi verilerini paylaştı. Buna göre ocak ayında cari işlemler hesabı 9 milyar 849 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2 milyar 602 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 12 milyar 431 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3 milyar 164 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 454 milyon dolar oldu.

Birincil gelir dengesi kalemi 381 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi de 201 milyon dolar net çıkış kaydetti.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 223 milyon dolar olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 490 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 486 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 22 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak genel hükümet 2 milyar 750 milyon dolar net kullanım, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 690 milyon dolar ve 469 milyon dolar net geri ödeme yaptı.

Diğer yatırımlar altında yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 58 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları yabancı para cinsinden 2 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 637 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 1 milyar 635 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak genel hükümet ve bankalar sırasıyla 103 milyon dolar ve 947 milyon dolar net geri ödeme diğer sektörler ise 548 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 9 milyar 341 milyon dolar net azalış oldu.