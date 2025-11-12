Cari işlemler hesabı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Eylül 2025'te cari işlemler hesabında 1 milyar 112 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 6 milyar 803 milyon dolarlık fazla oluştu.

Bu dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5 milyar 356 milyon dolar oldu.

Yıllıklandırılmış verilere göre, eylül ayında cari açık yaklaşık 20,1 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 64,8 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,6 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,6 milyar dolar ve 308 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 7 milyar 707 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 2 milyar 269 milyon dolar ve 6 milyar 259 milyon dolar oldu.

Eylülde yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 5,7 milyar dolar, net portföy yatırımları 2 milyar dolar, krediler 22,8 milyar dolar ve ticari krediler 1,9 milyar dolar katkı verirken, net efektif ve mevduatlar 1,1 milyar dolarlık negatif yönlü etki etti.

Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 6,8 milyar dolar oldu. Eylülde doğrudan yatırımlar kaynaklı 162 milyon dolarlık net çıkış oldu.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 722 milyon dolar, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 884 milyon dolar arttı.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 211 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 180 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Bu dönemde, portföy yatırımlarında ise 1 milyar 152 milyon dolarlık net giriş oldu.

Eylülde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 322 milyon dolarlık net satış ve DİBS piyasasında 554 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak yurt dışı yerleşikler, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 1 milyar 336 milyon dolarlık, 1 milyar 726 milyon dolarlık ve 865 milyon dolarlık net alış yaptı.

Yurt dışından kredi kullanımlarında eylülde bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 1 milyar 335 milyon dolarlık ve 134 milyon dolarlık net geri ödeme yaparken, diğer sektörler 842 milyon dolarlık net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 323 milyon dolarlık ve 612 milyon dolarlık net artış olmak üzere toplam 935 milyon dolarlık net yükseliş kaydetti.

Rezerv varlıklar kaleminde bu ay 8 milyar 692 milyon dolarlık net azalış oldu.