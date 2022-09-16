Celsius stabil coin satışı için izin istedi

Temmuz ayında iflasa karşı korunma başvurusunda bulunan ve bunun için açtığı dava New York Güney Bölgesi İflas Mahkemesi'nde devam eden Celsius, şirketin operasyonlarının devam edebilmesi için elindeki stabil coinlerin satılmasını talep etti.

Stabil coin satışına ilişkin talep 6 Ekim'de yapılacak duruşmada ele alınacak.