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04.11.2020 - 07:46 | | AA

Cezayir'de petrol gelirlerinde sert düşüş

Cezayir, ülkenin petrol ve gaz gelirlerinin geçen yıla göre bu yılın ilk 9 ayında 10,4 milyar dolar azaldığını duyurdu.

Cezayir'de petrol gelirlerinde sert düşüş
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Cezayir resmi haber ajansının (APS) haberine göre, Cezayir Enerji Bakanı Abdulmecid Attar parlamentoda yaptığı konuşmada, Cezayir'in petrol ve gaz gelirlerinin 2019'un ilk 9 ayına oranla bu yılın ilk 9 ayında 10,4 milyar dolar azalarak yüzde 41 düşüş yaşandığını belirtti.

Enerji Bakanı Attar, petrol ve gaz gelirlerindeki düşüşün söz konusu dönemde, ülkenin bu kalemlerdeki ihracatında yüzde 14'lük düşüş ve petrolün varil fiyatındaki düşüşten kaynaklandığını ifade etti.

OPEC dönem başkanlığını da yürüten Attar ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasının küresel petrol talebinde daha fazla düşüşe yol açabileceği endişesini de dile getirdi.

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