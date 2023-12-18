'Çin, 2024'te zorunlu karşılıkları 3 kez indirecek'

Goldman Sachs analistleri Çin'in parasal genişlemesinin ekonomik etkisinin hem daha küçük politika şokları hem de daha zayıf aktarım etkinliği nedeniyle Covid-19 sonrası önemli ölçüde azaldığını savundu.

Haberin Devamı

Goldman Sachs, Çin Merkez Bankası'nın 2024 yılında muhtemelen üç adet 25 baz puanlık zorunlu karşılık oranı indirimi ve bir adet 10 baz puanlık politika faizi indirimi yapacağını düşünüyor.

Goldman Sachs'a göre orta, uzun vadede para ve maliye politikaları arasında daha iyi koordinasyon sağlanması, emlak sektörünün istikrara kavuşturulması ve özel şirketlere yönelik desteğin artırılması para politikası aktarımını iyileştirebilir.