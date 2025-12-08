'Çin %5 büyüme hedefine yakın ilerliyor'

Zhang’a göre ekonomik ivme, özellikle emlak sektöründeki süregelen zayıflık nedeniyle 4. çeyrekte yavaşladı. Buna karşın kasım ayında ihracatın toparlanması, zayıf iç talebin etkilerini kısmen dengelemeye yardımcı oluyor.

Piyasaların odağı, çarşamba günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ve iki üst düzey toplantıya çevrildi. Yaklaşan Politbüro toplantısı ve Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı, Pekin’in 2026 yılı politika planlarına ışık tutacak.

Zhang, maliye politikasının 1. çeyrekte daha proaktif hale gelmesini ve altyapı yatırımlarını desteklemek amacıyla hareket alanının genişletilmesini beklediğini ifade etti.