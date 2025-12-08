'Çin %5 büyüme hedefine yakın ilerliyor'
Pinpoint Asset Management Baş Ekonomisti Zhiwei Zhang, Çin ekonomisinin bu yıl hükümetin hedefiyle uyumlu şekilde yaklaşık %5 büyüme yolunda ilerlediğini belirtti.
08.12.2025 - 09:31 | | Foreks Haber
Zhang’a göre ekonomik ivme, özellikle emlak sektöründeki süregelen zayıflık nedeniyle 4. çeyrekte yavaşladı. Buna karşın kasım ayında ihracatın toparlanması, zayıf iç talebin etkilerini kısmen dengelemeye yardımcı oluyor.
Haberin Devamı
Piyasaların odağı, çarşamba günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ve iki üst düzey toplantıya çevrildi. Yaklaşan Politbüro toplantısı ve Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı, Pekin’in 2026 yılı politika planlarına ışık tutacak.
Zhang, maliye politikasının 1. çeyrekte daha proaktif hale gelmesini ve altyapı yatırımlarını desteklemek amacıyla hareket alanının genişletilmesini beklediğini ifade etti.