Çin, 5 yıllık planını açıkladı

Çin'de yetkili makamlar, 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) ülkenin ham madde sanayisinin gelişimini kolaylaştıracak bir plan açıkladı.

Plan, 2025 yılına kadar Çin'in ham madde sektörü için daha yüksek kalite, daha iyi karlılık ve dağıtım, düşük karbon ve daha fazla güvenlik özelliklerine sahip yeni bir gelişme modelinin şekilleneceğini içeriyor. Plan, dün Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ve diğer iki devlet kurumu tarafından ortaklaşa yayımlandı.

Resmi veriler, 2020 yılında Çin'in ham madde sektörünün sanayi üretiminin tüm sektörlerin %27,4'ünü oluşturduğunu gösteriyor.

Plan aynı zamanda ham madde sektöründe dijital ve yeşil bir değişimi teşvik etme çabalarını da içeriyor.