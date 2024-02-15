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UzmanparaÇin, Almanya'nın en büyük ticaret ortağı oldu
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Çin, Almanya'nın en büyük ticaret ortağı oldu

Çin, 253,1 milyar euroluk dış ticaret hacmiyle 2023'te üst üste sekizinci kez Almanya'nın en büyük ticaret ortağı oldu.

15.02.2024 - 11:08 | | Foreks Haber
Çin, Almanya'nın en büyük ticaret ortağı oldu

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre Almanya'nın Çin ile ticaret hacmi, 2022'deki 50,1 milyar euro farkın ardından, geçen yıl ABD ile olan ticaret hacminden (252,3 milyar euro) 0,7 milyar euro daha yüksek geldi.

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2023'te Almanya'nın Çin ile olan mal ticareti 2022'ye göre yüzde 15,5 oranında önemli ölçüde düşerken, ABD ile ticaret yüzde 1,1 oranında hafif bir artış gösterdi.

Çin'den yapılan ithalat, ihracattan daha keskin bir şekilde düştü; ticaret açığı azaldı.

Almanya'nın ihracatının en önemli alıcısı bir kez daha ABD olurken, Rusya ile ticaret gerilemeye devam etti.

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