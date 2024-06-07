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Uzmanpara Çin altın alımını durdurdu
Haberler Uzmanpara Çin altın alımını durdurdu

Çin altın alımını durdurdu

Çin Merkez Bankası, 18 ay üst üste alım yaptıktan sonra Mayıs ayında rezervlerine altın alımına ara verdi.

07.06.2024 - 13:38 | | Foreks Haber
Çin altın alımını durdurdu

Veriler, Çin'in Mayıs ayı sonunda 72,80 milyon ons altın tuttuğunu ve bunun Nisan ayı sonuna göre değişmediğini gösterdi. Çin'in altın rezervlerinin değeri Nisan sonundaki 167,96 milyar dolardan Mayıs sonunda 170,96 milyar dolara yükseldi.

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Küresel merkez bankalarının altın talebi iki yıldır yüksek seyrediyor ve fiyatları destekliyor. Dünya Altın Konseyi'ne göre Çin Merkez Bankası, 2023 yılında 7,23 milyon onsluk net alımla en büyük resmi sektör altın alıcısı oldu ve bu rakam en az 1977'den bu yana tek bir yıl için en yüksek rakam.

Saxo Bank Emtia Stratejisi Müdürü Ole Hansen, “Çin altın alımını bitirmek üzere değil, ancak duraklama aynı zamanda rekor fiyatlar ödeme olasılığından çekinen insanlar olduklarını da vurguluyor. Genel olarak, altın hala konsolide oluyor ve haberler muhtemelen bu aşamayı uzatacak, ancak genel olarak uzun vadeli yükseliş görünümü değişmedi” dedi.

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