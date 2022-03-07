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Çin bankaların Rusya ile bağlantısını izliyor

Çin'in döviz piyasası regülatörü olan Devlet Döviz İdaresi, Çin bankalarının Rusya ile iş bağlantılarını ve risk yönetim süreçlerini izliyor.

07.03.2022 - 12:38 |
Çin bankaların Rusya ile bağlantısını izliyor

İdare, bankalardan Rusya, Belarus, Donetsk ve Luhanks ile iş yaparken risk kontrol yönetimi kurallarına tam uyum göstermesini istiyor.

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre "Çin Devlet Döviz İdaresi bankaların Rusya'daki bankalar ile iş yapıp yapmadıklarını ve risk kontrol süreçlerini nasıl yönettiklerini gözlüyor" ifadeleri kullanıldı.

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