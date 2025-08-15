Canlı Borsa
Çin bankalarının net döviz alımı düştü

Çin bankalarının net döviz alımı temmuz ayında azaldı.

Çinli ticari bankalar, temmuz ayında 22,8 milyar dolarlık net döviz alımı gerçekleştirerek bir önceki aya göre daha düşük bir seviyede kalırken, döviz piyasasındaki aktif pozisyonlarını sürdürdü.

Bu rakam, haziran ayındaki 25,4 milyar dolarlık net alıma kıyasla hafif bir düşüşe işaret ediyor. Döviz düzenleme kuruluşu tarafından yapılan açıklamaya göre, yılın ilk yedi ayında (ocak-temmuz dönemi) ise ticari bankaların toplam net döviz satışları 2,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu veriler, Çin'in dış ticaret ve sermaye akışlarındaki dinamikleri yansıtmaya devam ediyor.

