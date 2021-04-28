Çin bazı ithalat vergilerini askıya aldı

Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ham çelik, pik demir, geri dönüştürülmüş çelik ve diğer ürünler için ithalat vergileri, 1 Mayıs tarihinden itibaren askıya alınacak.

Bu arada yüksek saflıktaki pik demiri ve bazı metal ürünlere ise yüzde 15 ila yüzde 25 ihracat vergisi uygulanacağı bildirildi.

Kararın Çinli alıcıların uluslararası ürünlere daha ucuz ulaşmasını sağlayarak "yerel çelik endüstrisinin dönüşümünü, yüksek kaliteli üretimin gelişimini teşvik etmeyi amaçladığı" belirtildi.

Düzenleme, Pekin yönetiminin son yıllarda ülkedeki metal endüstrisini küçülterek daha karlı ve enerji açısından verimli hale getirme çabalarının parçasını oluşturuyor.

Dünya çelik üretiminin yarısını karşılayan Çin'de 2008 mali krizi sonrası dünyadaki talebin azalmasının ardından atıl kapasite ortaya çıkmış, üreticiler fiyatları düşürerek rekabet etmeye başlamıştı. Bu durum ihracatın artmasına ve mali kayıplara sebep olmuştu.

ABD ve Avrupa ülkeleri Çin'deki çok düşük fiyatların uluslararası üreticileri zor durumda bıraktığından yakınmıştı. Çinli düzenleyiciler, vergileri askıya alarak devlet müdahalesi yerine piyasa gücünü kullanarak etkin olmayan üretim tesislerinin kapatılmasını hedefliyor. Özel üreticilere çevreyle ilgili kısıtlamalar getirilirken devlet işletmeleri tesislerinin birleştirerek daha temiz ve etkin imalat merkezleri oluşturmaya teşvik ediliyor.

Çin'de 2016-2020 yıllarında 150 milyon tonluk üretim kapasitesi azaltılmıştı. Üretim miktarı buna rağmen 2020'de yüzde 5,2 artarak toplamda 1 milyar tonun üzerine çıkmıştı.