Çin beklentilerden daha hızlı büyüdü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre gayrisafi yurtiçi hasıla temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 arttı. Ekonomistler ikinci çeyrekteki yüzde 6,3 olan büyümenin üçüncü çeyrekte yüzde 4,4'e yavaşlamasını bekliyordu.

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Üçüncü çeyrekte GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 büyüdü. Beklenti büyümenin yüzde 1'de kalacağı yönündeydi.

Hükümet 2023 yılı büyüme hedefini yaklaşık %5 olarak belirlemişti.

Ulusal İstatistik Bürosu yaptığı açıklamada Çin'in dördüncü çeyrek yıllık GSYH büyümesinin %4,4'ün üzerinde gerçekleşmesi halinde %5 civarında olan tüm yıl GSYH hedefine ulaşılabileceğini söyledi.

İstatistik bürosu, Çin'in ekonomik toparlanmasındaki olumlu ivmenin üçüncü çeyrekte daha belirgin olduğunu söyledi.

Guotai Junan International'ın Baş Ekonomisti Zhou Hao, "Gelecek yıl için daha yavaş bir büyüme riski masada kalmaya devam ederken, kısa vadeli ekonomik ivme en azından ekonomi üzerindeki bulutların bir kısmını dağıttı" dedi.

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Pinpoint Asset Management'ın Baş Ekonomisti Zhiwei Zhang da "%5'lik büyüme hedefine ulaşılacak. Önümüzdeki yıl için kilit konu hükümetin hangi büyüme hedefini belirleyeceği ve ne kadar mali gevşeme yapılacağıdır" dedi.