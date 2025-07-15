Çin beklentilerin üzerinde büyüdü

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan veriler, GSYH büyümesinin ilk çeyrekteki %5,4'ten gevşedi, ancak ekonomistlerin %5,1'lik tahmini geride bıraktı. Bir önceki çeyreğe göre büyüme %1,1 ile %0,9'luk beklentinin üzerinde gerçekleşti. Ekonomistler, beklenenden daha güçlü performansın, geçici bir ABD-Çin tarife ateşkesi ve hükümet politikası desteği sırasında önden yüklenen ihracattan kaynaklandığını söylüyor.

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Ancak ikinci yarıda büyümenin sürdürülebilirliği konusunda endişeler artıyor. Tüketici güveni kırılganlığını koruyor, emlak piyasası çökmeye devam ediyor ve ABD gümrük tarifelerini sıkılaştırdıkça küresel ticaret belirsizlikleri artıyor. Analistler, Pekin'in %5 civarındaki yıllık büyüme hedefini korumak için mali teşvikleri artırması gerekebileceği konusunda uyarıyor.

Emlak sektörü önemli bir engel olmaya devam etmekte. Yatırımlar ilk altı ayda düştü ve Haziran ayında yeni konut fiyatları son sekiz ayın en sert aylık düşüşünü kaydetti. Yetkililer altyapı harcamaları ve sübvansiyonlar da dahil olmak üzere çeşitli destekler sunmuş olsa da, sektör stok fazlası ve zayıf alıcı duyarlılığı nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor.

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Capital Economics ekonomisti Zichun Huang, Çin'in GSYH büyümesinin yılın ikinci yarısında daha da yavaşlayabileceğini belirtti. Huang, resmi verilerin Çin ekonomisinin ikinci çeyrekte ivme kaybettiğini gösterdiğini, ancak rakamların muhtemelen büyümenin gücünü abarttığını söyledi.

İhracatın yavaşlaması ve mali desteğin yarattığı rüzgarın azalmaya başlamasıyla birlikte ülkenin ekonomik büyümesinin daha da yavaşlayabileceğini ifade eden Huang, "Ülke ekonomisi, tarifelerin yüksek kalmaya devam etmesi, mali cephanenin tükenmesi ve yapısal engellerin sürmesi nedeniyle birçok zorlukla karşı karşıya" dedi.

Capital Economics, ekonominin bu yıl %3,5 oranında büyümesini bekliyor.