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'Çin bu yıl yüzde 5'in altında büyüyebilir'

Fitch Solutions'ın bir birimi olan BMI'ya göre Çin'in bu yıl yüzde 5'in altında büyüme riski artıyor.

24.08.2023 - 09:38 |
'Çin bu yıl yüzde 5'in altında büyüyebilir'

BMI, Çin'de artan ekonomik zorluklara rağmen politika yapıcıların büyük çaplı teşvikler konusunda iştahlı olmamasını gerekçe göstererek ekonominin bu yıl yüzde 5'in altında bir büyüme gerçekleştirmesi riskinin arttığını savundu.

Çin'in emlak sektörünün baskı altında kalmaya devam ettiğini, büyük müteahhitlerin son zamanlarda finansal sorunlarla karşılaştığını belirten BMI, GSYH ile diğer verilerin beklentilerin altında kaldığına da dikkat çekti.

Hükümetin şu ana kadar ekonomideki olumsuzluklara verdiği tepkinin "muhtemelen büyümede keskin bir yeniden hızlanmayı başlatmak için yetersiz" olduğunu savunan BMI, Çin ekonomisinin 2023 yılında %5 ile %5,5 arasında büyüyebileceğini, ancak risklerin aşağı yönlü olduğunu vurguladı.

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