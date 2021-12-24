Çin büyüme hedefini düşürmeyi değerlendiriyor

Hükümet, her 5 yılda bir yapılan Çin Komünist Partisi Ulusal Kongresi'nin 2022 yılı sonbaharında yapacağı toplantıdan önce yeni vergi indirimleri ve parasal gevşeme ile ekonomik aktiviteyi desteklemeyi de hedefliyor.

Nikkei gazetesinin Çin hükümetine yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Xi, hükümetin 2022 yılı için yeni büyüme hedefini 5 Mart'ta başlayacak olan Ulusal Halk Kongresi Toplantısı'nda duyuracak.

Çin ekonomisinin 2021 yılında yüzde 8 civarında büyümesi bekleniyor. 2021 yılı büyüme rakamları ocak ayı ortalarında açıklanacak.