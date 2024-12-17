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Uzmanpara'Çin büyüme hedefini koruyabilir'
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'Çin büyüme hedefini koruyabilir'

Goldman Sachs analistleri, Çin'in 2025'te bu yılkinden farklı olmayan yaklaşık %5 GSYH büyüme hedefini korumasını olası görüyor.

17.12.2024 - 09:43 | | Foreks Haber
'Çin büyüme hedefini koruyabilir'

Goldman, politika yapıcıların resmi bütçe açığı hedefini bu yılki %3,0'dan 2025'te GSYH'nın %3,6'sına çıkarabileceği görüşünü sürdürdü.

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Goldman, Pekin'in ayrıca merkezi hükümetin özel tahvil ihraç kotasını ve yerel hükümetin özel tahvil ihraç kotasını önemli ölçüde artırmasını muhtemel olarak görüyor.

Kurum, 2024'teki 9 trilyon CNY'den 2025'te toplam devlet tahvili net ihraç tutarının yaklaşık 12 trilyon CNY'ye çıkmasını bekliyor. Kurum analistleri, maliye politikasının büyümeyi istikrara kavuşturmak için en ağır işi yapacağını düşünüyor.

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