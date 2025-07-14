Çin çelik ihracatını rekor seviyeye çıkardı

Çin'in çelik sevkiyatları, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 artarak 30,7 milyon tona ulaştı. Bu, ticaret önlemleri nedeniyle hacimlerin azalacağı yönündeki beklentileri boşa çıkardı.

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Yılın ilk yarısında ise ihracat %9 daha yüksek oldu. İhracat, iç talepteki zayıflamaya rağmen Çin'in yıllık üretiminin 1 milyar tonun üzerinde kalmasına yardımcı oldu.