Çin dijital yuan için eylem planı açıklayacak

Çin Merkez Bankası, dijital yuan yönetimine ilişkin yeni bir eylem planı yayımlayacak. Financial Times’ın Pazartesi günü aktardığına göre, yeni nesil dijital ölçüm çerçevesi ve mekanizması 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.

Bu adım, dünyanın ikinci büyük ekonomisinin dijital para birimi altyapısını güçlendirme ve daha etkin yönetim mekanizmaları oluşturma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.