Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaÇin dijital yuan için eylem planı açıklayacak
HaberlerUzmanparaÇin dijital yuan için eylem planı açıklayacak

Çin dijital yuan için eylem planı açıklayacak

Çin Merkez Bankası dijital yuan için eylem planı yayımlayacak.

29.12.2025 - 09:53 | | Foreks Haber
Çin dijital yuan için eylem planı açıklayacak

Çin Merkez Bankası, dijital yuan yönetimine ilişkin yeni bir eylem planı yayımlayacak. Financial Times’ın Pazartesi günü aktardığına göre, yeni nesil dijital ölçüm çerçevesi ve mekanizması 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.

Haberin Devamı

Bu adım, dünyanın ikinci büyük ekonomisinin dijital para birimi altyapısını güçlendirme ve daha etkin yönetim mekanizmaları oluşturma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kent kara gönüldü! Merkezdeki kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

Kent kara gönüldü! Merkezdeki kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde kesintisiz ağırlık denetimi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde kesintisiz ağırlık denetimi