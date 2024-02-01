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Çin dünyanın en büyük araç ihracatçısı oldu

Japonya Otomobil Üreticileri Birliği verileri Çin'in geçen yıl dünyanın en büyük araç ihracatçısı olarak Japonya'yı geride bıraktığını gösterdi.

01.02.2024 - 09:32 | | Foreks Haber
Çin dünyanın en büyük araç ihracatçısı oldu

Japonya Otomobil Üreticileri Birliği, Japonya'nın 2023 yılında bir önceki yıla göre %16 artışla 4,42 milyon araç ihraç ettiğini, yurt içi otomobil satışlarının ise yaklaşık 4,78 milyon araç olduğunu bildirdi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği tarafından daha önce açıklanan rakamlara göre Çin geçen yıl 4,91 milyon araç ihraç etti. Bu rakam bir önceki yıla göre yaklaşık %58 daha fazla. Artışın büyük bir kısmı elektrikli ve hibrit araçların sevkiyatından kaynaklandı.

Japonya, 2017 yılından bu yana en çok ihracat yapan ülke konumundaydı.

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