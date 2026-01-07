'Çin ekonomisi hala zorluklarla karşı karşıya'

BofA Securities ekonomistleri, yayımladıkları araştırma notunda Çin ekonomisinin hala bazı zorluklarla karşılaştığını söyledi. Aralık ayında tek aylık sabit varlık yatırımlarının çift haneli daralmayı sürdürdüğü tahmin ediliyor.

Ekonomistler, altyapıyı desteklemeye yönelik politika adımlarının sahadaki faaliyetlere yansımasının zaman alacağını ifade etti. BofA, 2025’in dördüncü çeyreğinde reel GSYH büyümesinin yıllık bazda yüzde 4,5’e yumuşamasını bekliyor. Bu oran, üçüncü çeyrekte kaydedilen yüzde 4,8’in altında kalıyor. BofA’ya göre, 2025 yılı için tam yıl GSYH büyümesi yüzde 5,0 seviyesinde gerçekleşecek.