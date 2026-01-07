Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2026 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara'Çin ekonomisi hala zorluklarla karşı karşıya'
HaberlerUzmanpara'Çin ekonomisi hala zorluklarla karşı karşıya'

'Çin ekonomisi hala zorluklarla karşı karşıya'

BofA Securities ekonomistleri, yayımladıkları araştırma notunda Çin ekonomisinin hala bazı zorluklarla karşılaştığını belirtti.

07.01.2026 - 11:42 | | Foreks Haber
'Çin ekonomisi hala zorluklarla karşı karşıya'

BofA Securities ekonomistleri, yayımladıkları araştırma notunda Çin ekonomisinin hala bazı zorluklarla karşılaştığını söyledi. Aralık ayında tek aylık sabit varlık yatırımlarının çift haneli daralmayı sürdürdüğü tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

Ekonomistler, altyapıyı desteklemeye yönelik politika adımlarının sahadaki faaliyetlere yansımasının zaman alacağını ifade etti. BofA, 2025’in dördüncü çeyreğinde reel GSYH büyümesinin yıllık bazda yüzde 4,5’e yumuşamasını bekliyor. Bu oran, üçüncü çeyrekte kaydedilen yüzde 4,8’in altında kalıyor. BofA’ya göre, 2025 yılı için tam yıl GSYH büyümesi yüzde 5,0 seviyesinde gerçekleşecek.

Son dakika... Rus donanması ABD güçlerine karşı Atlantik'e indi! Dünyanın gözü bu tankerde: İngiltere üslerinde hareketlilik

Son dakika... Rus donanması ABD güçlerine karşı Atlantik'e indi! Dünyanın gözü bu tankerde: İngiltere üslerinde hareketlilik

Bakan Göktaş'tan doğum izni düzenlemesine ilişkin açıklama

Bakan Göktaş'tan doğum izni düzenlemesine ilişkin açıklama