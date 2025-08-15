Canlı Borsa
Çin ekonomisi yavaşlama işaretleri gösterdi

Çin ekonomisi Temmuz ayında net yavaşlama işaretleri gösterdi; perakende satışlar, sanayi üretimi ve yatırım büyümesi beklentilerin altında kalarak Pekin üzerindeki politika desteğini yenileme baskısını artırdı.

15.08.2025 - 09:54 |
Çin ekonomisi yavaşlama işaretleri gösterdi

Ulusal İstatistik Bürosu'na göre perakende satışlar yıllık bazda sadece %3,7 artarak %4,6'lık tahminin oldukça altında kaldı. Sanayi üretimi %5,7 artarak Kasım 2024'ten bu yana en zayıf genişlemesini kaydetti ve analistlerin %5,9'luk tahmininin gerisinde kaldı.

Sabit varlık yatırımları yılın ilk yarısında %2,8'den yılın ilk yedi ayında %1,6'ya gerilerken, aynı dönemde %12 düşen emlak yatırımlarındaki kötüleşen düşüşün de etkisiyle geriledi.

Ankete dayalı kentsel işsizlik oranı Temmuz ayında %5,2'ye yükseldi. Öğrenciler hariç genç işsizliği %14'ün üzerinde kalarak iş gücü piyasasındaki sıkıntının devam ettiğine işaret ediyor. Ekonomistler yılbaşındaki teşviklerin ve önleyici ticaret artışlarının etkisinin azalmasının tüketim ve yatırımdaki yapısal zayıflıkları ortaya çıkardığını söylüyor.

