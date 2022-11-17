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'Çin ekonomisinde büyüme toparlanacak'

Goldman Sachs, Çin ekonomisinin Sıfır Covid-19 stratejisinin negatif etkilerinin bahar aylarında savuşturulmasının ardından 2023 yılının ikinci yarısında toparlanmasının beklendiğini bildirdi.

17.11.2022 - 10:10 |
'Çin ekonomisinde büyüme toparlanacak'

Çin'in nisan ayından itibaren yeniden açılmaya başlayacağını öngören Goldman Sachs, yıllıklandırılmış çeyrek dönem büyümesinin haziran-eylül döneminde ikinci çeyrek için öngörülen yüzde 2'nin çok üzerine çıkarak yüzde 10'a hızlanacağını tahmin etti. 

Goldman Sachs, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde sağlanacak bu güçlü büyümenin 2023 yılının tamamında GSYH büyüme oranının yüzde 4,5'e ulaşmasına yardım edeceğini belirtti. Banka, bu yıl için GSYH büyüme oranını ise yüzde 3 olarak tahmin etti. 

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