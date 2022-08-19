Çin ekonomiye desteği artıracak
Çin Devlet Konseyi bugün yaptığı açıklamada reel ekonominin desteklenmesi amacıyla mali ve parasal politika desteğinin hedefli bir şekilde artırılacağını bildirdi.
19.08.2022 - 15:14 |
Konsey'in bugün gerçekleştirdiği toplantı sonrasında yapılan açıklamada, Çin'in ekonomik toparlanmasını pekiştireceği ve ekonomik operasyonları makul bir aralık içinde tutacağı vurgulandı.
Yapılan açıklamada Çin ekonomisinin toparlanmaya devam ettiği ancak bazı dalgalanmalar olduğu belirtilirken, etkin kredi talebinde toparlanmanın destekleneceği, piyasa tabanlı faiz oranlarının iyileştirileceği ve kredi ana faiz oranının (LPR) yönlendirici rolünün ön plana çıkarılacağı da ifade edildi.