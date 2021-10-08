Çin faiz alanÄ±nda reformlarÄ± derinleÅŸtirecek
Ã‡in Merkez BankasÄ± faiz alanÄ±nda reformlarÄ± derinleÅŸtirecek.
08.10.2021 - 07:38 |
Ã‡in Merkez BankasÄ± BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Liu Guoqiang, bankanÄ±n gÃ¶stergeÂfaiz olan LPR'de reformlarÄ± derinleÅŸtirmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kademeli olarak mevduat faizinin piyasa tarafÄ±ndan belirlenmesini hedeflediÄŸini kaydetti.
Merkez bankasÄ±nÄ±n faiz koridor mekanizmasÄ±nÄ± da geliÅŸtireceÄŸini ifade eden Liu, "Piyasa temelli faiz formasyonu ve geÃ§iÅŸ mekanizmasÄ±nÄ± geliÅŸtireceÄŸiz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.