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Çin faiz alanÄ±nda reformlarÄ± derinleÅŸtirecek

Ã‡in Merkez BankasÄ± faiz alanÄ±nda reformlarÄ± derinleÅŸtirecek.

08.10.2021 - 07:38 |
Çin faiz alanÄ±nda reformlarÄ± derinleÅŸtirecek

Ã‡in Merkez BankasÄ± BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Liu Guoqiang, bankanÄ±n gÃ¶stergeÂfaiz olan LPR'de reformlarÄ± derinleÅŸtirmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kademeli olarak mevduat faizinin piyasa tarafÄ±ndan belirlenmesini hedeflediÄŸini kaydetti.

Merkez bankasÄ±nÄ±n faiz koridor mekanizmasÄ±nÄ± da geliÅŸtireceÄŸini ifade eden Liu, "Piyasa temelli faiz formasyonu ve geÃ§iÅŸ mekanizmasÄ±nÄ± geliÅŸtireceÄŸiz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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