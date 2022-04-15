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Çin faiz oranını değiştirmedi

Çin hükümetinin ekonomide yavaşlamanın önüne geçmek için daha fazla parasal teşvik çağrıları yapmasına rağmen Çin Merkez Bankası faiz oranlarında değişiklik yapmadı.

15.04.2022 - 09:40 |
Çin faiz oranını değiştirmedi

Çin Merkez Bankası orta vadeli likidite kolaylığı (MLF) için 1 yıl vadede faiz oranını yüzde 2,85 olarak tuttu.

Analistlerin büyük bölümü MLF faiz oranında değişiklik olmayacağını değerlendiriyordu. Ancak Çin Devlet Konseyi'nin hafta içinde yaptığı açıklamalar sonrası faizde 5-10 baz puanlık bir indirim geleceği yönünde bir beklenti de oluşmaya başlamıştı.

Analistler, Çin Merkez Bankası bu toplantıda faiz indirimine gitmemiş olsa da kredi büyümesinin hızlandırılarak ekonominin desteklenmesi için yıl içinde faiz oranında 20 baz puana varan bir indirim yapılacağı beklentisini devam ettirdiklerini de vurguladı.

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