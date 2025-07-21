Çin faiz oranlarını değiştirmedi

Çin Merkez Bankası (PBoC) tarafından yapılan duyuruya göre, bir yıllık LPR %3,0 seviyesinde, beş yıllık LPR ise %3,5 seviyesinde sabit kaldı. Karar, Mayıs ayında her iki oranda da uygulanan 10 baz puanlık indirimin ardından geldi.

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PBoC'un bu ay politika faiz oranlarını da sabit tutması, gösterge oranların değişmeyeceği yönündeki beklentileri karşıladı. Çin'de yeni ve vadesi dolmamış kredilerin çoğu bir yıllık LPR'ye dayandırılırken, beş yıllık faiz oranı ipoteklerin fiyatlandırılmasını etkiliyor.

Çin ekonomisi, ABD'nin gümrük vergilerine karşı gösterdiği dirençle ikinci çeyrekte beklenenden daha az yavaşladı. Ancak analistler, içerideki zayıf talep ve artan küresel ticaret risklerinin Pekin'in daha fazla teşvik paketi uygulaması yönündeki baskıyı artıracağı konusunda uyarıyor