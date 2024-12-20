Çin faiz oranlarını sabit tuttu
Çin Merkez Bankası (PBOC), ana gösterge kredi oranlarını değiştirmedi. Banka, bir yıllık kredi ana faiz oranını (LPR) %3,1'de, beş yıllık oranı ise %3,6'da sabit tuttu.
20.12.2024 - 09:07 | | Foreks Haber
Ekonomistler de Çin Merkez Bankası'nın kredi faizlerini sabit tutmasını bekliyordu. 1 yıllık LPR kurumsal ve çoğu hanehalkı kredilerini etkilerken, 5 yıllık LPR ipotek oranları için bir referans görevi görüyor.
Haberin Devamı
PBOC, Ekim ayında geniş çapta beklenen 25 baz puanlık indirimin ardından Kasım ayında da bir yıllık ve beş yıllık LPR'leri değiştirmemişti.