Çin faiz oranlarını sabit tuttu

Ekonomistler de Çin Merkez Bankası'nın kredi faizlerini sabit tutmasını bekliyordu. 1 yıllık LPR kurumsal ve çoğu hanehalkı kredilerini etkilerken, 5 yıllık LPR ipotek oranları için bir referans görevi görüyor.

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PBOC, Ekim ayında geniş çapta beklenen 25 baz puanlık indirimin ardından Kasım ayında da bir yıllık ve beş yıllık LPR'leri değiştirmemişti.