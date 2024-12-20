Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaÇin faiz oranlarını sabit tuttu
HaberlerUzmanparaÇin faiz oranlarını sabit tuttu

Çin faiz oranlarını sabit tuttu

Çin Merkez Bankası (PBOC), ana gösterge kredi oranlarını değiştirmedi. Banka, bir yıllık kredi ana faiz oranını (LPR) %3,1'de, beş yıllık oranı ise %3,6'da sabit tuttu.

20.12.2024 - 09:07 | | Foreks Haber
Çin faiz oranlarını sabit tuttu

Ekonomistler de Çin Merkez Bankası'nın kredi faizlerini sabit tutmasını bekliyordu. 1 yıllık LPR kurumsal ve çoğu hanehalkı kredilerini etkilerken, 5 yıllık LPR ipotek oranları için bir referans görevi görüyor.

Haberin Devamı

PBOC, Ekim ayında geniş çapta beklenen 25 baz puanlık indirimin ardından Kasım ayında da bir yıllık ve beş yıllık LPR'leri değiştirmemişti.

Yasemin Şefkatli paylaştı! 'Allah kimseyi evladıyla sınamasın'

Yasemin Şefkatli paylaştı! 'Allah kimseyi evladıyla sınamasın'

Alexis Peterson, Beşiktaş'a imza attı!

Alexis Peterson, Beşiktaş'a imza attı!