Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaÇin filosuna 7 bin 646 uçak ekleyecek
HaberlerUzmanpara Haberleri Çin filosuna 7 bin 646 uçak ekleyecek

Çin filosuna 7 bin 646 uçak ekleyecek

Çin, 20 yıl içinde filosuna 7 bin 646 uçak ekleyecek.

13.12.2021 - 07:38 |
Çin filosuna 7 bin 646 uçak ekleyecek

Çin Havacılık Endüstrisi Araştırma Merkezi tarafından açıklanan son rapora göre, ülkedeki sivil havacılık sektörü istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürüyor. Rapora göre, 20 yıl içinde 7 bin 646 yeni sivil yolcu uçağı, mevcut filoya katılacak. Çin’in toplam uçak adedi de 2025 yılına kadar muhtemelen 5 bin 343 sayısına ulaşmış olacak.

Kovid-19 salgınının dünya havacılık piyasasını olumsuz yönde ağır biçimde etkilediği bir ortamda Çin, büyük ölçüde de benimsemiş bulunduğu etkili salgın önleme ve kontrol önlemleri sayesinde, bir yıldız gibi parladı. Nitekim Çin’in sivil havayolları, önümüzdeki iki yıllık dönemde 7 bin 646 yeni yolcu uçağı ile 650 kargo uçağı edinecek. Ayrıca sektöre ilişkin raporlar, sivil helikopter sayısının 2040 yılına kadar 10 bini aşacağını bildiriyor.

Haritayı manşetten verdiler! Taşlar yerinden oynadı
50 ilde otomobil stokçularına operasyon
Üzerinden tren geçti! Kan donduran olay
İstanbul'un yasaklar tarihi! 'Pes' dedirtti
Gözler Merkez Bankası ve Fed'de! Faiz tahminini canlı yayında açıkladı
Sokak ortasında dehşet! Kan izlerini gösteren kamera kayıtları kan dondurdu
Tanıktan tüyler ürperten sözler: 'Kızı attık'
Beren Saat'in kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı!
Bir mahkuma mektup yazmasıyla başladı! Sosyal medya çalkalanıyor
Tatlıtuğ çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Çalışanları ilgilendiren emsal karar! İşçiler tazminatsız çıkarıldı
Herkes bunu soruyor! Memurlara güzel haber
Galatasaray'ın kalesi düştü! Herkes Okan Kocuk derken sürpriz isim
Şansal Büyüka'dan olay yaratan Serdar Dursun iddiası!
Erkek modasında trendleri takip edin!
Haritayı manşetten verdiler! Taşlar yerinden oynadı
Haritayı manşetten verdiler! Taşlar yerinden oynadı
50 ilde otomobil stokçularına operasyon
50 ilde otomobil stokçularına operasyon
Üzerinden tren geçti! Kan donduran olay
Üzerinden tren geçti! Kan donduran olay
İstanbul'un yasaklar tarihi! 'Pes' dedirtti
İstanbul'un yasaklar tarihi! 'Pes' dedirtti
Gözler Merkez Bankası ve Fed'de! Faiz tahminini canlı yayında açıkladı
Gözler Merkez Bankası ve Fed'de! Faiz tahminini canlı yayında açıkladı
Sokak ortasında dehşet! Kan izlerini gösteren kamera kayıtları kan dondurdu
Sokak ortasında dehşet! Kan izlerini gösteren kamera kayıtları kan dondurdu
Tanıktan tüyler ürperten sözler: 'Kızı attık'
Tanıktan tüyler ürperten sözler: 'Kızı attık'
Beren Saat'in kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı!
Beren Saat'in kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı!
Bir mahkuma mektup yazmasıyla başladı! Sosyal medya çalkalanıyor
Bir mahkuma mektup yazmasıyla başladı! Sosyal medya çalkalanıyor
Tatlıtuğ çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Tatlıtuğ çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Çalışanları ilgilendiren emsal karar! İşçiler tazminatsız çıkarıldı
Çalışanları ilgilendiren emsal karar! İşçiler tazminatsız çıkarıldı
Herkes bunu soruyor! Memurlara güzel haber
Herkes bunu soruyor! Memurlara güzel haber
Galatasaray'ın kalesi düştü! Herkes Okan Kocuk derken sürpriz isim
Galatasaray'ın kalesi düştü! Herkes Okan Kocuk derken sürpriz isim
Şansal Büyüka'dan olay yaratan Serdar Dursun iddiası!
Şansal Büyüka'dan olay yaratan Serdar Dursun iddiası!
Erkek modasında trendleri takip edin!
Erkek modasında trendleri takip edin!
Aubameyang’da ‘Mesut Özil’ süreci!

Aubameyang’da ‘Mesut Özil’ süreci!

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları