Çin filosuna 7 bin 646 uçak ekleyecek

Çin Havacılık Endüstrisi Araştırma Merkezi tarafından açıklanan son rapora göre, ülkedeki sivil havacılık sektörü istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürüyor. Rapora göre, 20 yıl içinde 7 bin 646 yeni sivil yolcu uçağı, mevcut filoya katılacak. Çin’in toplam uçak adedi de 2025 yılına kadar muhtemelen 5 bin 343 sayısına ulaşmış olacak.

Kovid-19 salgınının dünya havacılık piyasasını olumsuz yönde ağır biçimde etkilediği bir ortamda Çin, büyük ölçüde de benimsemiş bulunduğu etkili salgın önleme ve kontrol önlemleri sayesinde, bir yıldız gibi parladı. Nitekim Çin’in sivil havayolları, önümüzdeki iki yıllık dönemde 7 bin 646 yeni yolcu uçağı ile 650 kargo uçağı edinecek. Ayrıca sektöre ilişkin raporlar, sivil helikopter sayısının 2040 yılına kadar 10 bini aşacağını bildiriyor.