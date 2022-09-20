Çin gösterge kredi faiz oranını değiştirmedi

Yuanın ABD doları karşısında hızla değer kaybetmesine ve dünya genelinde merkez bankalarının çok büyük bölümünün faiz artırımlarına yönelmelerine rağmen Çin Merkez Bankası bugün gerçekleştirilen eylül ayı politika toplantısında 1 yıl vadeli ana kredi faiz oranını (LPR) yüzde 3,65 seviyesinde sabit tuttu.

5 yıl vadeli LPR de yüzde 4,30 olarak korundu.

Çin Merkez Bankası geçtiğimiz hafta orta vadeli politika faiz oranında da değişikliğe gitmemişti.