Çin gösterge kredi faiz oranını değiştirmedi
Çin Merkez Bankası piyasalardaki beklentiye paralel olarak gösterge kredi faiz oranında değişikliğe gitmedi.
20.09.2022 - 09:57 |
Yuanın ABD doları karşısında hızla değer kaybetmesine ve dünya genelinde merkez bankalarının çok büyük bölümünün faiz artırımlarına yönelmelerine rağmen Çin Merkez Bankası bugün gerçekleştirilen eylül ayı politika toplantısında 1 yıl vadeli ana kredi faiz oranını (LPR) yüzde 3,65 seviyesinde sabit tuttu.
5 yıl vadeli LPR de yüzde 4,30 olarak korundu.
Çin Merkez Bankası geçtiğimiz hafta orta vadeli politika faiz oranında da değişikliğe gitmemişti.