Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaÇin gösterge kredi faiz oranını değiştirmedi
HaberlerUzmanpara Haberleri Çin gösterge kredi faiz oranını değiştirmedi

Çin gösterge kredi faiz oranını değiştirmedi

Çin Merkez Bankası piyasalardaki beklentiye paralel olarak gösterge kredi faiz oranında değişikliğe gitmedi.

20.09.2022 - 09:57 |
Çin gösterge kredi faiz oranını değiştirmedi

Yuanın ABD doları karşısında hızla değer kaybetmesine ve dünya genelinde merkez bankalarının çok büyük bölümünün faiz artırımlarına yönelmelerine rağmen Çin Merkez Bankası bugün gerçekleştirilen eylül ayı politika toplantısında 1 yıl vadeli ana kredi faiz oranını (LPR) yüzde 3,65 seviyesinde sabit tuttu.

5 yıl vadeli LPR de yüzde 4,30 olarak korundu.

Çin Merkez Bankası geçtiğimiz hafta orta vadeli politika faiz oranında da değişikliğe gitmemişti.

50 liralık kumanda için 25 bin TL'lik zarar! Dükkan basıp öldüresiye dövdüler

50 liralık kumanda için 25 bin TL'lik zarar! Dükkan basıp öldüresiye dövdüler

İstanbul'un suyunu karşılayan barajlarda doluluk yüzde 50'nin altına düştü

İstanbul'un suyunu karşılayan barajlarda doluluk yüzde 50'nin altına düştü