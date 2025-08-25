Çin hisse endeksleri için hedef yükseltti

Banka, piyasalardaki güçlü likiditenin değerlemeleri destekleyerek hisse senetlerinde kademeli bir toparlanmayı sağlayacağını belirtiyor.

HSBC, Şanghay Bileşik Endeksi (SHCOMP) için hedefini 3.700'den 4.000'e, CSI 300 için 4.300'den 4.600'e ve Şenzen Bileşik Endeksi (SZCOMP) için 11.500'den 13.000'e yükseltti.

HSBC, bu kapsamlı likidite koşullarının Çin hisse senetlerinde değerlemeleri destekleyerek kademeli bir toparlanmaya zemin hazırlayacağını ifade etti.

Bu sabah Şanghal Bileşik Endeksi yüzde 0,86, CSI 300 Endeksi yüzde 1,39 ve Hong Kong Hang Seng Endeksi yüzde 2,12 artıda.