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'Çin hisse senetlerine yatırım zamanı'

BlackRock, Hindistan hisse senetlerinde yatırımlarını azalttığını ve politika zorluklarının gelecek yıl hafifleyeceği beklentileriyle birlikte cazip hale gelen değerlemeler çerçevesinde Çin hisseleri için daha iyimser hale geldiklerini bildirdi.

23.11.2021 - 13:16 |
'Çin hisse senetlerine yatırım zamanı'

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olan BlackRock'ın Asya Pasifik bölümü aktif yatırımlar başkanı Belinda Boa, "Değerlemeler şu anda çok önemli. Çünkü bu yıl Hindistan'da diğer piyasaların üzerinde performans gördük ve karları realize etmeye başlıyoruz. Çin hisseleri konusunda daha iyimser hale geliyoruz" diye konuştu.

Uzun vadede Hindistan için pozitif olmaya devam ettiklerini belirten Boa, ekonomik büyüme ve devam eden yapısal reformların dikkatleri Hindistan üzerinde tutmaya devam ettiğini vurguladı.

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