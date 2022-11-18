Çin hisseleri için beklentisi pozitife döndü

Güney Kore hisse senetleri için de tavsiyesini yükselten Goldman Sachs bu yıl Asya'da benzerlerinin gerisinde kalan bu iki piyasanın Çin'in Covid-19 sınırlamalarını kaldırmasının ve küresel ortamın iyileşmesi ile birlikte 2023 yılında benzerlerinden daha iyi performans göstereceklerini savundu.

Goldman Sachs stratejistleri yazdıkları yatırımcı notunda "Bölgesel hisse senedi liderliği Çin piyasalarının toparlanması ile 2022 yılında güçlenen ASEAN ve Hindistan'dan kuzeye kayabilir. Güney Kore'nin de toparlanacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Stratejistler faiz oranları, büyüme ve ABD doları açısından zorlu global ekonomik ortamın 2023 yılının ikinci yarısında iyileşebileceğini belirtti.

MSCI Çin ve CSI 300 endekslerinin gelecek yıl yüzde 16 getiri sağlamasını bekleyen Goldman Sachs stratejistleri Endonezya için tavsiyelerini "ağırlığını artır"dan "piyasa ağırlığı" seviyesine, Tayland ve Malezya için ise "ağırlığını azalt"a indirdi.