Çin hisseleri için tavsiyesini yükseltti

Çin'in Covid-19 tedbirlerini gevşetme yönünde adımlar atması Wall Street bankalarının Çin hisse senetleri için görüşlerinin pozitife dönmesini sağlıyor.

Morgan Stanley pazar günü yayınladığı rapor ile Çin hisse senetleri için tavsiyesini 2 yıl aradan sonra yeniden 'ağırlığını artır' seviyesine çıkardı.

Morgan Stanley Stratejisti Laura Wang yaptığı değerlendirmede "Çin'de ekonominin yeniden açılmasına doğru net bir patikanın ortaya konmasına eşlik eden çok sayıda pozitif gelişme tavsiyemizi yükseltmemizi gerektirdi. Birkaç çeyrek devam edecek kar ve değerleme revizyonlarının başındayız" dedi.

2021 yılı Ocak ayından bu yana ilk kez Çin hisse senetleri için tavsiyesini 'ağırlığını artır'a çıkaran Morgan Stanley, MSCI Çin için 2023 yıl sonu hedefine 59'dan 70'e ve Hang Seng Endeksi için 18 bin 200 puandan 21 bin 200 puana yükseltti.