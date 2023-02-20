Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'Çin hisseleri yıl sonuna kadar değer kazanacak'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Çin hisseleri yıl sonuna kadar değer kazanacak'

'Çin hisseleri yıl sonuna kadar değer kazanacak'

Goldman Sachs, Çin ekonomisinin de ana temanın yeniden açılmadan toparlanmaya yönelmesi ile birlikte Çin hisse senetlerinin bu yıl sonuna kadar yüzde 24 yükseleceklerini öngördü.

20.02.2023 - 09:08 |
'Çin hisseleri yıl sonuna kadar değer kazanacak'

Çin ekonomisinin sıfır Covid-19 politikasında büyüme aşamasına geçmesi ile birlikte MSCI Çin Endeksi'nde yüzde 24 yükseliş potansiyeli gördüklerini belirten Goldman Sachs'ın Çin Baş Hisse Senedi Stratejisti Kinger Lau, "Hisse senedi piyasasında ana temanın yavaş yavaş yeniden açılmadan toparlanmaya döneceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

MSCI Çin Endeksi'nde 700'den fazla hisse senedi bulunuyor. 27 Ocak'ta tepe yapan endeks o günden bu yana yüzde 8 geriledi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Hatay'da 6.4'lük deprem sonrası AFAD'dan uyarı

Hatay'da 6.4'lük deprem sonrası AFAD'dan uyarı

Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut için DNA örneği istendi

Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut için DNA örneği istendi