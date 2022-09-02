'Çin hisseleri yüzde 20 gerileyebilir'

Morgan Stanley analistleri Çinli yetkililerin yeterli destek sağlamamaları halinde gayrimenkul sektöründe kötüleşmenin Çin ekonomisini ve hisse senedi piyasalarını aşağı çekebileceğini bildirdi.

Çin hükümetinin gayrimenkul sektörünü kurtarmak için hızlı şekilde harekete geçeceğini ve gayrimenkul geliştirme şirketlerine ellerindeki inşaatları bitirmeleri için büyük fon sağlayacağını öngördüklerini belirten analistler, bu adımın yılın ikinci yarısında konut satışlarının artmasına ve fiyatların istikrar kazanmasına yardımcı olmasını beklediklerini vurguladı.

Ancak Çin hükümetinin desteğinin çok küçük kalması ve diğer tedbirlerin de sınırlı olması halinde ekonomi ve hisse senetleri için daha az iyimser hale geleceklerini belirten analistler, "Gelecek 6-12 ayda Çin hisse senedi endeksleri cari seviyelerden yüzde 20 daha aşağı gelebilir ve çok daha uzun süre düşük kalabilir" değerlendirmesini yaptı.

Morgan Stanley analistlerinin stres senaryosuna göre gayrimenkul sektöründe durumun kötüleştiği bir ortamda Çin'de GSYH büyümesi 2023 yılında yüzde 2'ye gerileyebilir ve 11 milyondan fazla kişi işini kaybedebilir. Kentsel işsizlik oranı yüzde 7'nin üzerine çıkabilir.