Çin için büyüme tahmini düşürüldü

Bloomberg News tarafından çeyrek dönemlerle yapılan ankete göre analistler Çin ekonomisinin bu yıl sadece yüzde 3,5 büyümesini bekliyor. Önceki ankette büyüme beklentisi yüzde 3,9 olmuştu.

Çin hükümeti 2022 yılı için GSYH büyüme hedefini yüzde 5,5 olarak belirlemişti.

2023 yılının ilk 3 çeyreği için büyüme projeksiyonlarını 0,1-0.4 puan aralığına düşüren analistler, 2023 yılının tamamı için GSYH büyüme tahminlerini ise yüzde 5,2 olarak korudu.

Australia & New Zealand Banking Group Çin Baş Ekonomisti Raymond Yeung da yaptığı değerlendirmede Çin ekonomisinde büyümenin gelecek birkaç yıl yüzde 5'in altında kalacağını öngördüklerini belirtti.

Yeung, Çin ekonomisinin 2023 yılında yüzde 4,2 ve 2024 yılında yüzde 4 büyümesini beklediklerini ifade etti.