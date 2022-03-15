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Çin için büyüme tahmini sıfıra indirildi

Morgan Stanley, Çin ekonomisi için 2022 yılı ilk çeyrek büyüme tahminini sıfıra indirdi.

15.03.2022 - 08:42 |
Çin için büyüme tahmini sıfıra indirildi

Morgan Stanley, Çin ekonomisi için 2022 yılı ilk çeyrek GSYH büyüme tahminini sıfıra indirdi ve Çin'in 2022 yılı için belirlemiş olduğu büyüme hedefini yakalayamayacağını da öngördü.

Banka, daha önce ekonominin 2022 yılı ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 büyüyeceğini tahmin etmişti.

Morgan Stanley, Çin'in Covid-19'un yayılmasına karşı uyguladığı sıkı tedbirlerin hedeflenen büyümenin yakalanmasını engelleyeceğini savunarak, Çin için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 5,3'ten yüzde 5,1'e indirdi. Çin hükümeti ise 2022'de yüzde 5,5 büyüme hedefliyor.

Banka, 2022 yılı ilk çeyrekte GSYH'nın geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,9 büyüyeceğini tahmin etti. Daha önce büyümenin yüzde 4,5 olacağını öngörüyordu.

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