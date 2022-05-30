Çin için büyüme tahminini düşürdü

Covid ile ilişkili aksaklıklar, gayrimenkul sektöründe sıkıntılar ve artan jeopolitik gerilimlerin Çin'in büyümesini yavaşlatacağını savunan Moody's bu yıl için GSYH büyüme beklentisini yüzde 5,2'den yüzde 4,5'e indirdi. Ancak Moody's, 2023 yılında büyümenin yüzde 5,3 seviyesine toparlanacağını da tahmin etti.

Moody's Başkan Yardımcısı Lillian Li yaptığı değerlendirmede "Sabit varlık yatırımlarında yılın ikinci yarısında bir toparlanma bekliyoruz, talepte normalleşme ve zayıf kur ihracatta büyümeyi destekleyecek. Ancak tüketim, virüs endişeleri azalır ve tedbirler gevşetilir ise güçlenir" ifadelerini kullandı.