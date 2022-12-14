Çin için büyüme tahminini yükseltti

Mobilite ve ekonomik aktivitenin 2023 yılı ilk çeyrek sonuna kadar toparlanacağını öngören Robin Xing liderliğindeki Morgan Stanley ekonomistleri Çin için 2023 yılı büyüme tahminlerini yüzde 5'ten yüzde 5,4'e yükseltti.

Kasım ayında da ANZ, Çin için 2023 yılı büyüme tahminini yüzde 5,4'e çıkarmıştı.

Çin Sosyal Bilimler Akademisi de Çin ekonomisinin gelecek yıl yüzde 5,1 büyüyeceğini tahmin ediyor.