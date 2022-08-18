Çin için büyüme tahminleri düşürüldü

Goldman Sachs Group ve Nomura Holdings, Çin'in bazı kesimlerinde yaşanan enerji tedarik sorunlarının ekonomik görünümde belirsizliği artırdığına işaret ederek Çin için GSYH büyüme tahminlerini düşürdü.

Goldman Sachs temmuz ayında beklentilerden daha zayıf gelen verileri işaret ederek 2022 yılı için GSYH tahminini yüzde 3,3'ten yüzde 3'e indirdi.

Nomura Holdings de Çin için büyüme beklentisini yüzde 3,3'ten yüzde 2,8'e düşürdü.

Goldman Sachs'ın Hui Shan liderliğinde ekonomistlerin yazdıkları raporda temmuz ayı verilerinin cansız enflasyon ve kredi büyümesi ile birlikte değerlendirildiklerinde yurt içi talep yetersizliğini teyit ettikleri savunuldu.

Nomura ekonomistleri de Covid-19 salgınının kötüleştiğine dikkat çekerek artan karantina uygulamaları nedeniyle ağustos ayı ekonomik aktivite verilerinin temmuz ayından daha kötü gelebileceğine dikkat çekti.