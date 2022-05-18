Çin için büyüme tahminlerini düşürdü
Goldman Sachs beklentilerden daha kötü gelen nisan ayı verileri sonrasında Çin ekonomisi için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.
18.05.2022 - 12:55 |
Goldman Sachs ekonomistleri Çin için ikinci çeyrek GSYH büyüme beklentisini yüzde 4'ten yüzde 1,5'e indirirken, bu yılın tamamı için öngörüsünü de yüzde 4,5'ten yüzde 4'e düşürdü.
Ekonomistler Covid-19 salgınının yılın geri kalanında büyük ölçüde kontrol altında tutulacağını öngördüklerini de vurguladı.