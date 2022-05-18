Çin için büyüme tahminlerini düşürdü

Goldman Sachs ekonomistleri Çin için ikinci çeyrek GSYH büyüme beklentisini yüzde 4'ten yüzde 1,5'e indirirken, bu yılın tamamı için öngörüsünü de yüzde 4,5'ten yüzde 4'e düşürdü.

Ekonomistler Covid-19 salgınının yılın geri kalanında büyük ölçüde kontrol altında tutulacağını öngördüklerini de vurguladı.