Çin için TÜFE ve ÜFE tahminlerini indirdi

Goldman Sachs, Çin'de nisan ayı ÜFE ve TÜFE verilerinin açıklanması sonrasında 2023 yılı sonu için tahminlerini revize etti ve ÜFE, TÜFE beklentisini düşürdü.

Goldman Sachs yaptığı değerlendirmede nisan ayında TÜFE ve ÜFE'nin yüksek baz nedeniyle gerilediğini savunurken, baz etkisi dışarıda bırakıldığında zayıf iç talep ve dış talebin TÜFE ve ÜFE üzerinde baskı yaratmaya devam ettiklerini de vurguladı.