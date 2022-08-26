Çin ile Rusya'nın ticaret hacmi rekor kırabilir

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting bu yıl Çin-Rusya ticaretinin büyüme ivmesini sürdürdüğünü, ikili ekonomik, ticari ilişkilerin ölçek ve kalitesinin artmaya devam edeceğini kaydetti.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre Shu Jueting düzenlediği basın toplantısında Rusya ile birlikte endüstriyel zincirler ve tedarik zincirlerinin istikrarını korumak, dijital ekonomi, yeşil kalkınma, biyotıp gibi yeni büyüme noktalarını oluşturmaya hazır olduklarını ifade etti.

Çin-Rusya sınır kapılarındaki taşımacılık konusuna değinen Shu Jueting, iki tarafın salgın önleme, kontrol ve gümrükleme işlemlerini koordine ettiğini, iki ülkenin sınır kapılarından geçen malların normal düzenini sağladığını dile getirdi. Shu, bu yılın haziran ayında Heihe Otoyolu Köprüsü’nün trafiğe açıldığını, iki ülke arasında karşılıklı bağlantılar için yeni bir kanalın oluşturulduğunu söyledi.