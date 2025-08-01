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UzmanparaÇin imalat sektörü daralma işaretleri gösterdi
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Çin imalat sektörü daralma işaretleri gösterdi

S&P Global tarafından yapılan bir özel sektör anketine göre Çin imalat sektörü temmuz ayında daralma işaretleri gösterdi ve yeni iş büyümesindeki yumuşama fabrikaları üretimi azaltmaya sevk etti.

01.08.2025 - 10:05 | | Foreks Haber
Çin imalat sektörü daralma işaretleri gösterdi

S&P Global Çin Genel İmalat PMI değeri haziran ayındaki 50,4 seviyesinden temmuz ayında 49,5'e gerileyerek faaliyetlerde yavaşlama sinyali verdi.

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PMI değerinin 50'nin altında olması daralmaya, 50'nin üzerinde olması ise genişlemeye işaret ediyor.

Fabrika faaliyetlerindeki bu düşüş, Haziran ayında 49,7'den 49,3'e hafif bir düşüş gösteren resmi imalat PMI değerine de yansıdı ve sektördeki zayıflayan ivmeyi daha da vurguladı. Yılın ilk yarısındaki güçlü büyümenin ardından gelen bu yavaşlama, üçüncü çeyreğe girerken ekonominin beklentilerine ilişkin endişeleri artırıyor.

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