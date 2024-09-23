Çin kısa vadeli faizi düşürdü

PBoC'un internet sitesinde yapılan açıklamada 14 günlük ters repo faiz oranının 10 baz puan düşürülerek %1,85'e indirildiği ve politika aracıyla 74,5 milyar yuan (10,6 milyar dolar) likidite enjekte edildiği belirtildi.

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Banka ayrıca 7 günlük ters repo anlaşmaları aracılığıyla 160,1 milyar yuan enjekte etti ve faiz oranını %1,7'de sabit tuttu.

PBOC geçtiğimiz hafta beklenmedik bir şekilde, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indiriminin ardından gevşeme beklentilerinin artmasına rağmen, referans kredi faiz oranlarını sabit tuttuğunu açıklamıştı.

Ekonomistler, Fed'in indiriminin parasal politika gevşemesi için daha fazla alan sağlamasıyla, PBoC'un önümüzdeki aylarda referans kredi faiz oranlarını fiyatlandırmak için artık kilit oran olarak görülen 7 günlük ters repo oranını da düşüreceğini öngörüyor.