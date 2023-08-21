Çin Merkez Bankası faiz indirdi

Çin Merkez Bankası ekonomiyi desteklemeye yönelik çabalar çerçevesinde orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) ve daimi kredi kolaylığı (SLF) faizlerinin ardından bir yıllık ana kredi faiz oranının da düşürdü, ancak beş yıllık faizi değiştirmeyerek piyasaları şaşırttı.

Bir yıl vadeli ana kredi faiz oranı (LPR) 10 baz puan düşürülerek yüzde 3,55'ten %3,45'e indirilirken, beş yıllık LPR yüzde 4,20'de bırakıldı.

Ekonomistler her iki faiz oranında da indirim öngördü.