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Çin Merkez Bankası faiz indirdi

Çin Merkez Bankası (PBOC) bankalara verdiği orta vadeli kredilerin faiz oranını beklenmedik bir şekilde düşürdü.

25.07.2024 - 09:18 | | Foreks Haber
Çin Merkez Bankası faiz indirdi

Çin Merkez Bankası, orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) çerçevesinde bir yıl vadeli kredi faizini %2,5'ten %2,3'e düşürerek Ağustos 2023'ten bu yana ilk kez indirime gitti. Banka ayrıca bu imkân aracılığıyla piyasaya 200 milyar yuan likidite enjekte etti.

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Çin Merkez Bankası pazartesi günü yedi günlük ters repo oranını %1,80'den %1,70'e düşürerek “reel ekonomiye yönelik mali desteği artırmak” istediğini duyurmuştu.

Banka bugün yüzde 1,7 faiz oranıyla 235,1 milyar yuanlık yedi günlük ters repo gerçekleştirdi. Çin bankaları da aynı gün bir ve beş yıllık kredi faiz oranlarını (LPR) 10 baz puan düşürerek sırasıyla %3,35 ve %3,85'e indirmişlerdi.

PBOC geleneksel olarak MLF operasyonlarını her ayın ortasında gerçekleştirdiği için perşembe günkü adım sürpriz oldu.

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