Çin Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi

Yapılan açıklamaya göre, Çin Merkez Bankası bazı finans kuruluşlarına 300 milyar yuan (41,10 milyar dolar) tutarında bir yıl vadeli orta vadeli borç verme kolaylığı (MLF) kredisini faiz oranını değiştirmeden %2,00'den verdi.

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Merkez Bankası, bugünkü operasyonda teklif oranlarının %1,90 ile %2,30 arasında değiştiğini söyledi. 1,45 trilyon yuan değerindeki MLF kredisinin vadesi bu ay dolacaktı.