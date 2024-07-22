Çin Merkez Bankası faiz oranlarını indirdi

PBOC pazartesi günü yaptığı açıklamada, 7 günlük ters repo oranının 10 baz puan düşürülerek %1,7'ye çekildiğini söyledi. Bir yıllık kredi faiz oranı (LPR) %3,45'ten %3,35'e indirilirken, beş yıllık LPR %3,95'ten %3,85'e düşürüldü.

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İndirimler, geçen hafta açıklanan resmi verilerin ekonomik büyümenin Nisan-Haziran döneminde beş çeyreğin en kötü hızına yavaşladığını göstermesinin ardından geldi.