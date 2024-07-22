Çin Merkez Bankası faiz oranlarını indirdi
Çin Merkez Bankası (PBOC) kısa vadeli temel politika faizini neredeyse bir yıl sonra ilk kez düşürdü. Çin Merkez Bankası repo faizinin ardından, aylık sabitlemede gösterge borç verme oranlarını (LPR) aynı oranda indirdi.
22.07.2024 - 09:05 | | Foreks Haber
PBOC pazartesi günü yaptığı açıklamada, 7 günlük ters repo oranının 10 baz puan düşürülerek %1,7'ye çekildiğini söyledi. Bir yıllık kredi faiz oranı (LPR) %3,45'ten %3,35'e indirilirken, beş yıllık LPR %3,95'ten %3,85'e düşürüldü.
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İndirimler, geçen hafta açıklanan resmi verilerin ekonomik büyümenin Nisan-Haziran döneminde beş çeyreğin en kötü hızına yavaşladığını göstermesinin ardından geldi.